Ясиноватая, ДНР, 20 сентября 2022, 20:48 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.
Обстрел был произведен в 20:00 мск с направления посёлка Орловка, оккупированного ВСУ. По Ясиноватой ими было выпущено три снаряда из 155-мм гаубиц.
Напомним, артиллерийские системы такого калибра поставляются Киеву странами НАТО.
Информация о пострадавших людях и материальном ущербе уточняется.
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