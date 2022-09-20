Ясиноватая, ДНР, 20 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

Обстрел был произведен в 20:00 мск с направления посёлка Орловка, оккупированного ВСУ. По Ясиноватой ими было выпущено три снаряда из 155-мм гаубиц.

Напомним, артиллерийские системы такого калибра поставляются Киеву странами НАТО.

Информация о пострадавших людях и материальном ущербе уточняется.