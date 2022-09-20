Анкоридж, США, 20 сентября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. На западное побережье Аляски в минувшие выходныеобрушился чрезвычайно мощный шторм «исторического масштаба», что привело к наводнению, перебоям в подаче электроэнергии и повреждениям зданий, дорог и другой инфраструктуры. Жители Аляски устраняют последствия наводнения в городах и поселениях. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает информационное агентство Alaska Public Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

В городе Головин на Аляске проводятся работы по восстановлению электроснабжения, телефонной связи, а также уборка мусора. По мере отступления воды у некоторых местных жителей в домах остаются метры песка.

«У меня дома 3 фута песка (более 90 см — прим. ИА REGNUM), который мы всё ещё выгребаем. Вместе с командой спасателей пытаемся убрать песок из жилой зоны, чтобы мы могли высушить гипсокартон», — сказал сенатор от Аляски Донни Олсон, добавив, что другие жители города также сталкиваются с подобной проблемой.

Головин находится в 110 километрах к востоку от Нома, и в нём проживает около 180 человек. Правительство Аляски заявило, что это одна из самых пострадавших от остатков тайфуна «Мербок» общин. Шторм обрушился на Головин в пятницу, 16 сентября, а на следующее утро уровень воды поднялся на 9−10 футов (около 270−300 см — прим. ИА REGNUM) выше обычной линии прилива. В тот же день появились сообщения о том, что Головин полностью обесточен.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Фиона» достиг юго-восточного побережья Пуэрто-Рико.

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