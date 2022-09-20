Рим, 20 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Только киевские власти могут решить, перемирие на каких условиях их устраивает, заявил 20 сентября премьер-министр Италии Марио Драги.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

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Также он отметил, что «остаётся оптимистом» относительно развития ситуации, поскольку «Запад демонстрирует свое единство» в поддержке Киева.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем властинеоднократнопытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.