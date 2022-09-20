Москва, 20 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Народ Республики Сербской ценит поддержку, которую Россия предоставляет сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины на многостороннем уровне, прежде всего в СБ ООН. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик 20 сентября в Москве, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Я хотел бы вам передать приветствие от моего народа, из Республики Сербской, благодарность за внимание, поддержку, которую вы нам предоставляете на многостороннем уровне, прежде всего в Совете Безопасности ООН, за понимание специфических обстоятельств, в которых мы работаем, вашу приверженность сохранению Дейтонского соглашения, которое всё еще сохраняет Боснию и Герцеговину», — процитировал официальный сайт Кремля слова Додика.

При этом лидер сербов в БиГ отметил, что в его стране есть и те силы, которые не против изменить международную систему, и поэтому для Республики Сербской чрезвычайно важно то, что у нее «есть друзья, которые понимают нашу конкретную ситуацию».

Додик напомнил, что в БиГ 2 октября состоятся выборы, на которых он выставит свою кандидатуру на должность президента Республики Сербской. Он отметил, что все предвыборные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что его партия на выборах получит хороший результат.