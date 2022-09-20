Додик: Сербы в БиГ благодарны России за понимание и поддержку в СБ ООН
Москва, 20 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Народ Республики Сербской ценит поддержку, которую Россия предоставляет сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины на многостороннем уровне, прежде всего в СБ ООН. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик 20 сентября в Москве, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я хотел бы вам передать приветствие от моего народа, из Республики Сербской, благодарность за внимание, поддержку, которую вы нам предоставляете на многостороннем уровне, прежде всего в Совете Безопасности ООН, за понимание специфических обстоятельств, в которых мы работаем, вашу приверженность сохранению Дейтонского соглашения, которое всё еще сохраняет Боснию и Герцеговину», — процитировал официальный сайт Кремля слова Додика.
При этом лидер сербов в БиГ отметил, что в его стране есть и те силы, которые не против изменить международную систему, и поэтому для Республики Сербской чрезвычайно важно то, что у нее «есть друзья, которые понимают нашу конкретную ситуацию».
Додик напомнил, что в БиГ 2 октября состоятся выборы, на которых он выставит свою кандидатуру на должность президента Республики Сербской. Он отметил, что все предвыборные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что его партия на выборах получит хороший результат.