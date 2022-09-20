Донецк, 20 сентября 2022, 20:47 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреляли населённый пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.
Артиллерийский обстрел был зафиксирован в 19:50 мск.
Огонь вёлся с направления Орловки. По Макеевке было выпущено три снаряда из 155-мм гаубиц, поставленных странами НАТО.
Информация о пострадавших людях и разрушениях уточняется.
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