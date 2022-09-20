Боевики ВСУ обстреляли из гаубиц Макеевку в ДНР — СЦКК
Донецк, 20 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреляли населённый пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.
Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Артиллерийский обстрел был зафиксирован в 19:50 мск.
Огонь вёлся с направления Орловки. По Макеевке было выпущено три снаряда из 155-мм гаубиц, поставленных странами НАТО.
Информация о пострадавших людях и разрушениях уточняется.