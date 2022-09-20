Москва, 20 сентября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Компания Aurum Production представила постер нового военного блокбастера от создателей фильмов «Солнцепек» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «Вконтакте».

Постер к фильму

Новый фильм под названием «Лучшие в аду» продолжит военную патриотическую тематику, заданную в предыдущих картинах «Турист», «Солнцепек» и «Ржев».

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — написано на постере картины.

Предыдущие фильмы кинокомпании получили множество положительных отзывов и признание со стороны россиян. Дата выхода картины «Лучшие в аду» пока неизвестна.