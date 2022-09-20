Новая Каховка, Бывш. УССР, 20 сентября 2022, 20:39 — REGNUM Два жителя города Новая Каховка (Херсонская область, территория б. УССР) получили ранения в результате обстрела со стороны бандеровских боевиков, сообщили в администрации города 20 сентября.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

Уточняется, что снаряд попал в дом номер 10 по улице Букина. Попадание зафиксировано в 19:10 мск. В результате два человека получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщило об обстреле бандеровскими боевиками Каховской ГЭС.

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