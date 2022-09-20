Новая Каховка, Украина, 20 сентября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Два жителя города Новая Каховка (Херсонская область, территория б. УССР) получили ранения в результате обстрела со стороны бандеровских боевиков, сообщили в администрации города 20 сентября.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

Уточняется, что снаряд попал в дом номер 10 по улице Букина. Попадание зафиксировано в 19:10 мск. В результате два человека получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщило об обстреле бандеровскими боевиками Каховской ГЭС.