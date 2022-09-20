Вашингтон, 20 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Правительство США отказывается признавать референдумы о воссоединении с Россией Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщил на брифинге 20 сентября представитель Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и в основе Устава Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что этими референдумами будут манипулировать», — прокомментировал Прайс.

Он добавил, что Россия якобы собирается манипулировать результатами референдумов и Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на какие-либо части бывш. УССР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как можно быстрее» рассмотреть вопрос о возвращении республики в состав России в случае «положительного решения по итогам референдума».