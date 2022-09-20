Вашингтон, 20 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Организуемые в освобождённых регионах Донбасса референдумы по вопросу о воссоединении с Россией являются «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», заявил 20 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместном брифинге с пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, ответом на включение данных территорий в состав Российской Федерации, если оно произойдёт, будет дальнейшее ужесточение санкции в отношении Москвы со стороны Соединённых Штатов и их союзников.

Напомним, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией должны пройти в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.