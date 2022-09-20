Москва, 20 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин надеется, что после выборов в Боснии и Герцеговины позиция патриотических сил в Республике Сербской будет укрепляться. Об этом Путин заявил 20 сентября во время встречи с членом Президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в Кремле.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

«У вас выборы, и хочу пожелать вам успеха, надеюсь, что так и будет, по итогам голосования позиция патриотических сил, надеюсь, будет укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», — процитировал официальный сайт Кремля слова российского лидера.

Путин добавил, что в России Додика знают как друга, и что он рад обсудить ситуацию в балканском регионе с гостем из Республики Сербской.

Напомним, что выборы в Боснии и Герцеговины должны пройти 2 октября.

Ранее Додик заявил, что главной темой его переговоров с Владимиром Путиным будет энергетика.