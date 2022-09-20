Париж, , 20:29 — REGNUM Международное сообщество не признает итогов референдумов в Донбассе и на территории б. УССР о воссоединении с Россией, заявил 20 сентября французский президент Эммануэль Макрон в эфире BFM.

Макрон — не де Голль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя объявление руководства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проведения референдума о вхождении в состав России, глава Франции назвал это «новой провокацией» и заверил, что эти события никак не повлияют на позицию Парижа.

Эммануэль Макрон «Очевидно, это не будет признано международным сообществом».

Добавим, что Макрон 20 сентября безуспешно попытался созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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