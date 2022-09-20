Макрон заявил, что мир не признает воссоединения Донбасса с Россией
Париж, 20 сентября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Международное сообщество не признает итогов референдумов в Донбассе и на территории б. УССР о воссоединении с Россией, заявил 20 сентября французский президент Эммануэль Макрон в эфире BFM.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Макрон — не де Голль
Комментируя объявление руководства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проведения референдума о вхождении в состав России, глава Франции назвал это «новой провокацией» и заверил, что эти события никак не повлияют на позицию Парижа.
«Очевидно, это не будет признано международным сообществом».
Добавим, что Макрон 20 сентября безуспешно попытался созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.