Краснодар, , 20:17 — REGNUM В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России 20 сентября.

В «Орнитологическом парке». Адлерский район. Сириус Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 21 сентября, а также в течение суток 22 и 23 сентября местами на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20-22 метров в секунду.

Кубанские спасатели призывают жителей быть предельно осторожными в условиях непогоды.