Луганск, , 20:16 — REGNUM В школах Луганской Народной Республики объявлены каникулы на период с 22 по 29 сентября в связи с проведением референдума по вопросу о воссоединении республики с Россией. Соответствующее распоряжение подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«Министерству образования и науки ЛНР и администрациям городов и/или районов ЛНР установить в общеобразовательных организациях ЛНР в период с 22 по 28 сентября 2022 года каникулы в связи с проведением референдума на территории ЛНР о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией будут проходить в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.