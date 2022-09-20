Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Итоги референдумов, проведённых в Донбассе и на территории б. УССР о воссоединении с Россией, не станут для Пентагона поводом отменять военную «помощь» Киеву, сообщил 20 сентября журналистам пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя планы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы о вхождении в состав России, Райдер сказал, что США не намерены серьёзно относиться «к таким фиктивным референдумам», так что «не признают их результаты».

Говоря об американской и международной «поддержке» Киева, представитель Пентагона сказал, что его ведомство продолжит эту работу. То же самое будут делать «международные партнёры» США — чтобы предоставлять Киеву «необходимую помощь для защиты своей территории».

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