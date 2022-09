20 сентября 2022 | Время чтения 25 мин

Андрей Агеев, , 21:05 — REGNUM Численность рыбопромыслового флота России в результате списания изношенных и устаревших судов сократилась в два раза и составила 825 рыбопромысловых судов разных классов и типов; 70% судов находится на Дальнем Востоке. Для большинства отечественных рыбопромысловых судов характерен значительный износ, низкая производительность и производство малообработанной продукции.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

Для повышения эффективности отечественного рыболовства на заседании президиума Государственного совета России в октябре 2015 года было принято решение по стимулированию обновления рыбопромыслового флота путем наделения рыболовных организаций инвестиционными долями квот вылова в объеме 15% всех квот вылова водных биологических ресурсов (далее — ВБР) с обязательствами постройки рыбопромысловых судов на российских верфях.

Порядок предоставления инвестиционных долей квот вылова, требования к рыбопромысловым судам, перечень ВБР для инвестиционных целей, а также цели и направления развития были определены решениями правительства России.

Согласно договорам по наделению инвестиционными долями квот вылова, заключенным в ходе рассмотрения заявок на использование мер государственной поддержки и по результатам аукциона по продаже права промысла крабов до 2025 года должны быть построены 105 судов общей стоимостью 265 млрд рублей.

Приоритетным для России направлением обновления рыбопромыслового флота признано строительство траулеров-процессоров [1] для нужд тресковой индустрии [2]. Выбор приоритетов обусловлен тем, что на тресковых рыб приходится 52% объема российского вылова и 65% объема рыбного экспорта; а на траулеры-процессоры и аналогичные суда 2/3 общих объемов вылова тресковых рыб.

Из общего числа, планируемых к постройке рыбопромысловых судов, для тресковой индустрии с использованием мер государственной поддержки и по коммерческим контрактам предусмотрена постройка 47 траулеров-процессоров и других типов добывающих судов. Основными заказчиками судов для тресковой индустрии выступили крупнейшие рыбохозяйственные организации РРПК и НОРЕБО, заказавшие 11 и 10 траулеров-процессоров соответственно.

Структура заказов на постройку рыбопромысловых судов для тресковой индустрии, ед.

Организация С государственной поддержкой По коммерческим контрактам Итого рыбопромысловые суда Траулеры-процессоры СРТМ и другие суда Траулеры-процессоры СРТМ и другие суда Группа РРПК 10 - 1 - 11 Группа НОРЕБО 4 - - - 4 Океанрыбфлот - - 2 - 2 Прочие 1 2 1 - 4 Дальний Восток 15 2 4 - 21 Группа НОРЕБО 6 - - - 6 Архангельский ТФ 4 - - - 4 Прочие 4 10 - 2 16 Северный бассейн 14 10 - 2 26 Итого 29 12 4 2 47

Источники: материалы коллегии Росрыболовства; приказы Росрыболовства по закреплению квот вылова в инвестиционных целях; публикации в СМИ

Не смотря на то, что строительство большей части судов началось в 2017–2019 годах, результаты их ввода в промышленную эксплуатацию выглядят малоутешительно. Из 27 судов, планируемых к сдаче заказчикам до 01.01.2022 года, сдано 9 рыбопромысловых и краболовных судов, все суда сданы с задержкой от 0,5 до 1,5 лет. Предполагается, что в течение 2022 года будет сдано еще 9 судов.

Реализация программы обновления флота с использованием мер господдержки (а) и длительность строительства траулеров-процессоров (б), ед., лет © Андрей Агеев

Поскольку для остальных судов, по которым заключены контракты по наделению инвестиционными долями квот вылова, отсутствует судовое комплектующее и технологическое оборудование, то сроки их сдачи заказчикам не определены. Строительство примерно 40 судов из-за недостатка мощностей еще не начато.

Перспективы дальнейшей реализации программы обновления рыбопромыслового флота зависят от динамики снижения вследствие цикличности, потепления океана и других природных причин запасов тресковых рыб и крабов, уровня компетенций отечественного судостроения и машиностроения, последствий законодательных инициатив и принятых западными странами санкций в отношении России.

В значительной степени негативная ситуация по реализации программы обновления рыбопромыслового флота обусловлена недостатками отраслевого управления. В частности, при определении численности и сроков постройки судов в рамках этой программы не учтена цикличность рыбных ресурсов. В пределах одного природного цикла период высокой численности популяции сменяется периодом низкой численности популяции, в этот уменьшается Общий допустимый объем улова объекта ВБР (далее — ОДУ) и соответственно квоты и объемы вылова.

Для тресковых рыб характерна значительная волатильность численности популяций. Установлено, что за последние пятьдесят лет было четыре цикла изменения численности популяции трески и два цикла изменения численности популяции минтая разной продолжительности и и разным диапазоном изменчивости.

По оценкам ТИНРО с 2024 года в основных районах российского промысла минтая вследствие недостаточного пополнения промыслового стада, потепления океана и других природных процессов ожидается сокращение популяции минтая в два раза (по оценкам Ассоциации добытчиков минтая на 20-30%), что приведет к уменьшению величины ОДУ и квот и соответственно объемов вылова.

Сокращение популяции минтая происходит и в других районах его промысла. В частности, объемы допустимого улова (далее — TAC) минтая в исключительной экономической зоне (далее — ИЭЗ) США в Беринговом море в 2022 году, впервые с 2008 года, сокращены на 13% в сравнении с показателем предыдущего года.

Снижение объемов предложения минтая на рынке обусловило рост цен на продукцию из него. По данным European Fish Price Report цена замороженного в море (далее — FaS) филе минтая в блоках производства США выросла с 3,23 в 2021 году до 3,60 $/кг в июле 2022 года; цена мороженого потрошеного обезглавленного (далее — H&G) минтая российского происхождения выросла с 1,35 до 1,64 $/кг.

Однако, потенциал роста цен на продукцию из минтая ограничен уровнем цен на конкурирующие с минтаем белковые продукты животного происхождения, такие как мороженые маркированные цыплята и другие тресковые виды рыб.

Снижение промысловых запасов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике началось с середины 2010-х годов. По данным доклада «ICES Scientific Report» биомасса трески и пикши в Баренцевом море в 2021 году сократилась в два раза, по прогнозам организации в ближайшие годы этот процесс продолжится. Это обусловило уменьшение объемов российского вылова трески и пикши

Российский вылов тресковых видов рыб в Северо-Восточной Атлантике, тыс. тонн © Андрей Агеев

Недостаток сырья для строящихся с использованием мер государственной поддержки объектов инвестиций уже ощущается на Северном бассейне. Так, по расчетам Ассоциации прибрежного рыболовства только для полной загрузки строящихся рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов на территории Северо-Западного ФО необходимо 577 тыс. тонн трески и пикши при выделении согласно решению Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству России квоты вылова трески и пикши на 2022 год в объеме 380 тыс. тонн.

Недостатки отраслевого прогнозирования обусловили совпадение начального периода эксплуатации рыбопромысловых судов строящихся с использованием мер государственной поддержки с периодом сокращения численности популяций тресковых рыб. Сокращение популяций тресковых видов рыб обуславливает меньший объем ресурсов на каждое построенное судно, чем это предусмотрено в расчетах окупаемости вложений или расчетах возвратности кредита на его постройку.

Отсутствие контроля со стороны отраслевого органа управления промысловых мощностей привело к тому, что некоторые рыболовные организации заказали постройку судов с использованием мер государственной поддержки промысловой мощностью, превышающей величину доступных этим организациям ресурсов.

В частности, группа компаний РРПК заказала на Адмиралтейских верфях и верфи Tersan Турция постройку 11 траулеров-процессоров общей промысловой мощностью 660 тыс. тонн минтая и сельди. В то же время квоты вылова минтая и сельди РРПК на 2022 год составляют всего 258 тыс. тонн. При вводе в эксплуатацию всех строящихся траулеров-процессоров за счет инвестиционных квот объем доступных для РРПК ресурсов увеличится до 510 тыс. тонн. В последующие годы дефицит рыбного сырья у РРПК зависит от динамики сокращения ресурсов минтая и сроков фактического ввода в эксплуатации строящихся траулеров-процессоров.

Следует отметить, что в большинстве стран с развитым рыболовством действуют механизмы, направленные на ограничение промысловых мощностей. В частности, в Норвегии контроль промысловых мощностей достигается путем ограничения свободного доступа к постройке новых судов и требования наделения нового судна квотами вылова в объеме, достаточном для покрытия эксплуатационных расходов и оплаты кредитов, полученных на его постройку. Компания, которая намеривается построить рыболовное судно, должна списать имеющиеся промысловые мощности в объеме, необходимом для сырьевого обеспечения нового судна.

Обновление рыбопромыслового флота России было запланировано в условиях опережающего удорожания рыбопромысловых судов в сравнении с темпами роста цен на рыбную продукцию. При этом технологии промысла и переработки и производительность строящихся траулеров-процессоров, в сравнении с аналогичными судами, построенными тридцать лет назад, практически не изменились.

В частности, стоимость траулера-процессора длиной ≥105 метров для промысла минтая за тридцать лет выросла в три раза с $37 млн до $100 млн за единицу, а величина дохода из тонны минтая, рассчитанная по данным «Economic Status of the Groundfish Fisheries off Alaska 2022», увеличилась примерно в два раза.

В этих условиях в большинстве стран масштабы строительства рыболовных судов сократились, вместо этого стала осуществляться относительно недорогая модернизация и переоснащение имеющихся судов. Это привело к увеличению возраста мирового рыболовного флота, который по данным FAO в 2019 году достиг 32 года. Средний возраст рыболовных судов США и Республики Корея превысил 40 лет.

Помимо указанных факторов фактический провал программы строительства судов на российских верфях обусловлен низким уровнем компетенций в области промыслового судостроения и судового машиностроения, чрезмерными масштабами обновления флота, привязкой сроков сдачи судов к срокам наделения инвестиционными долями квот вылова, концентрацией заказов на ограниченном числе верфей и тяжелым финансовым положением большинства верфей.

Состояние промыслового судостроения России охарактеризовано в Пояснительной записке к законопроекту по проведению второго этапа инвестиционных квот следующим образом: «…низкий уровень компетенций, дефицит квалифицированного персонала, отсутствие собственных проектов, специализированного оборудования, программного обеспечения, критическое финансовое положение».

Отсутствие у российских верфей опыта по строительству крупнотоннажных рыбопромысловых судов привело к недооценке сложности постройки этих судов и получению дополнительных убытков от выполнения заказов на их постройку.

Неоптимальная для строительства рыбопромысловых судов структура производственных мощностей российских верфей, значительная площадь и многочисленные объекты инфраструктуры обуславливают более высокие накладные расходы и соответственно стоимость судов в сравнении с зарубежными верфями.

В частности по данным СМИ, стоимость строительства на Адмиралтейских верфях в России и на верфи Tersan Турция траулера-процессора по проекту ST192 составила 7,0 и 6,1 млрд рублей соответственно. В результате увеличения сроков постройки судов и дополнительных расходов рыболовных организаций за выставленные банковские гарантии и увеличения выплат по процентам за пользование банковскими кредитами разница в стоимости судов может достичь 30%.

Сроки строительства рыбопромысловых судов на российских верфях существенно превышают сроки постройки однотипных судов на зарубежных верфях. В частности, фактическая длительность строительства траулеров-процессоров на российских верфях составила в среднем 3,5 года в сравнении с 1,8-2,5 года при постройке по российским заказам однотипных судов на верфи Tersan Турция.

В результате прекращения поставок западного судового комплектующего оборудования и продления на два года сроков реализации инвестиционных проектов с использованием мер государственной поддержки продолжительность строительства рыбопромысловых судов в России увеличится до пяти и более лет.

Неопределенность в отношении судовой комплектации и сроков сдачи судов, увеличение расходов верфей и рыболовных организаций на постройку судов может привести к аннулированию части заказов на их строительство, особенно тех судов, строительство которых еще не начато или находится в начальной стадии.

Негативная ситуация с постройкой судов на российских верфях повлияет на финансовые показатели рыболовства. На протяжении последних лет рост выручки и прибыли по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» (далее — рыболовство) был обусловлен хорошим уровнем запасов основных объектов ВБР, устойчивым спросом на рыбную продукцию на мировом рынке, благоприятным для экспортеров валютным курсом и умеренной налоговой нагрузкой.

Рост прибыли и оказание государством мер поддержки стимулировали рыболовные организации к увеличению инвестирования в основные производственные фонды. Оборотной стороной инвестиционной активности в условиях чрезмерной численности строящихся судов, их высокой стоимости и длительности постройки судов на российских верфях стало увеличение долговой нагрузки [3].

Производственные и финансовые показатели рыболовства России

Показатель 2010 2015 2019 2020 2021 Вылов водных биологических ресурсов, тыс. тонн 4 028 4 413 4 983 4 997 5 053 Оборот по виду деятельности, млрд. руб. 108 270 369 391 512 Выручка от экспорта, млн. $ 2 388 2 790 5 381 5 287 6 630 Сальдированная прибыль, млрд. руб. 10 56 136 127 190 Рентабельность продаж, % 20 54 56 52 68 Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 5 14 37 68 51 Задолженность по долгосрочным кредитам, млрд. руб. 20 103 251 273 Н. д.

Источники: материалы коллегий Росрыболовства; статистические данные на rosstat. gov.ru; статистический справочник Россия в цифрах; ежемесячные доклады Росстата о социально-экономическом положении России

По данным Росстата задолженность рыболовных организаций по долгосрочным кредитам за пять лет выросла в 2,6 раза и по состоянию на 01.01.2021 года достигла 273 млрд руб. при полученной за 2020 год прибыли 127 млрд рублей. Соотношение задолженности по долгосрочным кредитам инвестирующих в обновление флота организаций тресковой индустрии России к совокупной прибыли составляет 5,5 при среднеотраслевом значении ПДН 1,8.

Задолженность рыболовства России по долгосрочным кредитам (а) и долговая нагрузка рыболовных организаций-инвесторов (б), млрд. руб. © Андрей Агеев

ПДН организаций тресковой индустрии Дальнего Востока инвестирующих в обновление рыбопромыслового флота в 1,6 раза выше показателя организаций Северного бассейна. Это обусловлено более высокой рентабельностью рыболовства на Северном бассейне вследствие меньшей стоимости судов и более высокой коммерческой ценностью трески в сравнении с минтаем.

У организаций, разместивших заказы на строительство излишнего в сравнении с доступными сырьевыми ресурсами числа судов, соотношение ПДН существенно превышает среднее значение по бассейну. В частности, по данным балансов компаний группы РРПК (без учета крабового бизнеса), задолженность по долгосрочным кредитам по состоянию на 01.01.2022 года составила 117 млрд. рублей при совокупной прибыли 10,5 млрд рублей, т.е. ПДН группы РРПК в полтора раза превысила среднее значение по Дальневосточному бассейну.

Показатели рыболовных организаций, инвестирующих в обновление рыбопромыслового флота тресковой индустрии на 01.01.2022 года

Показатели Рыболовство России Северный бассейн Дальневосточный бассейн Средняя цена одного строящегося судна, млрд. руб. 2,2 3,3 6,5 Выручка от продаж продукции, млрд. руб. 512 71 80 Средний доход из улова тресковых рыб, $/кг Н. д. 3,5 1,0 Совокупная прибыль, млрд. руб. 190 25 22 Задолженность по долгосрочным кредитам, млрд. руб. ≈ 320 101 162 Показатель долговой нагрузки (ПДН) 1,8 4,1 7,4

Источники: материалы коллегии Росрыболовства; публикации Центра мониторинга цен; налоговая отчетность организаций за 2021 год размещенная на сайтах list-org.com и rusprofile.ru; публикации в СМИ; Расчеты

Однако, наиболее значительные финансовые последствия для российского рыболовства, особенно организаций Дальневосточного бассейна, ожидаются в случае принятия законопроектов по проведению второго этапа распределения инвестиционных долей квот вылова, и пересмотру ставок сбора за пользование ВБР.

Не смотря на неоднозначные результаты первого этапа, законопроект по проведению второго этапа был внесен в Государственную Думу в июле 2022 года. Согласно законопроекту будет распределено 24% квот вылова минтая (в дополнение к 20% распределенным на первом этапе) и проведены аукционы по продаже права промысла 50% квот вылова крабов и 100% квот вылова моллюсков.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в результате его принятия на российских верфях будет построено 10 траулеров-процессоров для промысла минтая, 26 других рыбопромысловых судов, 35 судов для промысла крабов общей стоимостью 300 млрд. рублей. По результатам аукциона по продаже права промысла крабов и моллюсков ожидается поступление в бюджет 200 млрд рублей.

Законопроект, предусматривающий пересмотр ставок сбора за пользование объектами ВБР, принят в первом чтении в ноябре 2021 года, после чего его прохождение замедлилось. Это обусловлено обращениями администраций приморских регионов и отраслевых объединений, указывающих на ухудшение в результате его принятия финансового состояния организаций и потерю рабочих мест.

Изменение ставок сбора до 4,8% средней отпускной цены производителей даже с учетом налогового вычета, предусмотренного при переработке уловов на судах, построенных на российских верфях и выпускающих переработанную продукцию, увеличит платежи рыболовных организаций в бюджет на 13 млрд рублей в год, что в 6 раз больше текущих ресурсных платежей. С учетом этого, налоговая нагрузка на российское рыболовство возрастет с 8,5% в 2021 году до 10,6%.

Таким образом, общая нагрузка на рыболовство России вследствие непродуманных законодательных инициатив с учетом результатов первого этапа наделения инвестиционными долями квот вылова и коммерческих контрактов превысит 1 трлн. рублей. Исходя из этого, задолженность рыболовных организаций по долгосрочным кредитам может достигнуть 800 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию траулеров-процессоров, изготавливающих продукцию с глубокой переработкой сырья, лишь немного увеличит доходы российского рыболовства, поскольку согласно технологическим коэффициентам для производства переработанной продукции требуется почти в два раза больше рыбного сырья.

По расчетам, проведенным на основе данных «Economic Status of the Groundfish Fisheries off Alaska 2022» в условиях нынешнего состояния ресурсов минтая и цен на продукцию из него в 2020 году доход из тонны сырья при изготовлении мороженого филе в сравнении с мороженым H&G минтаем вырастет всего на 23%.

Увеличение финансовой нагрузки на рыболовство России в результате реализации законодательных инициатив, млрд рублей

Содержание Сумма 1 этап наделения инвестиционными квотами вылова Инвестиции в рыбопромысловый флот 205 Инвестиции в краболовный флот 60 Инвестиции в рыбоперерабатывающие заводы 26 2 этап Инвестиции в рыбопромысловый и краболовный флот 300 1 аукцион Продажа право промысла крабов 144 2 аукцион Продажа права промысла крабов и ценных моллюсков 200 До 2030 года Увеличение ставок сбора за пользование объектами ВБР 104 Итого 1 039

Источники: материалы коллегии Росрыболовства; пояснительные записки к внесенным в Госдуму законопроектам; публикации в СМИ; Расчеты

Учитывая структуру себестоимости рыболовства и существенную зависимость затрат по основным статьям расходов от режима эксплуатации, более высокая в сравнении с традиционными отечественными судами производительность строящихся на российских верфях траулеров-процессоров позволит существенно сократить удельные операционные издержки только в случае высоких уловов.

Поэтому величина прироста доходов и прибыли при переходе российского рыболовства с малообработанной продукции на производство продукции с высокой степенью обработки сырья не сможет полностью компенсировать снижение этих показателей в период сокращения объемов доступных ресурсов тресковых рыб.

Поскольку экспортная выручка обеспечивает 80% доходов российского рыболовства, а в комплектации строящихся траулеров-процессоров доля импорта достигает 70%, то ограничения в области торговли, логистики, поставок оборудования, заходов и обслуживания судов под российским флагом в зарубежных портах окажут значительное влияние на функционирование рыболовства России.

Наиболее остро стоит проблема, обусловленная прекращением поставок импортного комплектующего оборудования при отсутствии отечественных аналогов. По данным рабочей группы Росрыболовства по инвестиционным проектам из 38 недостроенных на 01.01.2022 года судов импортная комплектация имеется только на 9 судов, остальные необходимо перепроектировать для замены западного оборудования. Это приведет к увеличению сроков постройки и росту расходов.

Проблема судовой и технологической комплектации имеет в нашей стране исторические корни и характерна для всех сегментов отечественного судостроения. В частности, в «Стратегии развития судостроительной промышленности России до 2035 года» указано, что доля импортной комплектации строящихся в России гражданских судов составляет от 40 до 85% всей стоимости оборудования.

Основными причинами этому названо отсутствие отечественного производства большей части номенклатуры судового и технологического оборудования и его неконкурентоспособность вследствие низкого качества, высокой стоимости и энергопотребления, отсутствия системы сервисного обслуживания.

Другой важной проблемой является ограничение заходов, выгрузок, ремонтов и обслуживания российских судов в зарубежных портах. Критическая важность этого обусловлена тем, что ¾ рыбопромысловых судов России пользуется услугами зарубежных портов и 2/3 судов ремонтируется за рубежом вследствие отсутствия у портов и судоремонтных предприятий России технических возможностей.

Тресковая индустрия более других сегментов рыболовства зависит от внешних рынков. Это обусловлено масштабами доступных России ресурсов тресковых видов рыб, позволяющих вылавливать в объемах в несколько раз превышающих потребности внутреннего рынка. Так, объемы вылова минтая в 2021 году составили 1739 тыс. тонн при внутреннем потреблении (в живом весе) всего 410 тыс. тонн.

Крупнейшими импортерами продукции тресковой индустрии Дальневосточного бассейна традиционно являются Китай и Республика Корея. Основными проблемами экспорта рыбной продукции в Китай являются строгие санитарные ограничения во время пандемии коронавируса, в результате которых в отдельные периоды были закрыты порты для захода судов и усилены требования по поставкам рыбной продукции. Это определило изменение роли Республики Корея, ставшей в период пандемии основным ре-экспортером российской рыбной продукции.

На начальном этапе принятия санкций ожидалось, что для российской рыбной продукции станут недоступными западные рынки. Однако, всеобъемлющие санкции в ее отношении введены не были, поскольку у западных предприятий рыбопереработки и общественного питания возник дефицит рыбного сырья.

Поскольку ресурсный потенциал мировой тресковой индустрии ограничен при высоком уровне спроса на тресковую продукцию на мировых рынках, а на Россию приходится около 35% доступных запасов и общих объемов вылова тресковых видов рыб, то заместить нашу страну в этом сегменте практически невозможно.

Дефицит тресковых рыб на рынке, усугубившийся сокращением запасов и последствиями разного рода ограничений обусловил высокие темпы роста цен на продукцию. В частности, по данным FAO ценовой индекс на продукцию из тресковых рыб в апреле 2022 года в сравнении со средним значением в 2014–2016 годах вырос в 1,8 раза при общем удорожании рыбной продукции в 1,3 раза

Динамика ценовых индексов FAO по рыбной продукции в целом и «белых» (тресковых) видов рыб (2014-2016=100) © Андрей Агеев

Поэтому, несмотря на осложнения в результате санкций условий экспорта, логистики и расчетов объемы поставок из России рыбной продукции растут. За первый квартал 2022 года объемы экспорта рыбы и морепродуктов из России увеличились на 40%, а его стоимость выросла на 51% в сравнении с 2021 годом.

По данным Центра мониторинга цен российские цены на экспортную мороженую атлантическую треску и пикшу к апрелю 2022 года за год выросли на 45 и 36% соответственно. В то же время, вследствие большого объема вылова минтая и ограниченного спроса со стороны Китая, цены мороженого минтая более стабильны.

Хотя внутреннее потребление минтая и других тресковых видов рыб в России также растет, емкость внутреннего рынка ограничена. Это обусловлено среднедушевым потреблением россиянами рыбы и рыбопродуктов на уровне рекомендуемых Минздравом России рациональных норм потребления пищевых продуктов; низкой покупательной способностью населения; проблемами выгрузки и перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы России.

Увеличение финансовой нагрузки в результате принятия решений по продолжению программы поддержки инвестиционными квотами вылова и проведению аукционов, неопределенность в отношении сроков сдачи судов, увеличение расходов на постройку судов приведет к банкротству рыбной отрасли России.

