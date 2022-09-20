Белград, 20 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Международные силы, отвечающие за обеспечение безопасности в Косово и Метохии под командованием НАТО — KFOR, готовы мобилизовать дополнительные силы и реагировать в случае обострения ситуации, связанной с безопасностью в Косово и Метохии. Об этом заявил 20 сентября первый заместитель командующего миссии НАТО в южном сербском крае генерал Лука Пиперни.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Он не исключил, что ситуация может ухудшиться в период перед истечением двухмесячного срока для перерегистрации автомобилей с номерами Республики Сербии.

«Если ситуация ухудшится, мы готовы реагировать, мы готовы встать между демонстрантами и органами безопасности (сепаратистского Косово — ИА REGNUM)», — процитировало слова Пиперни агентство «Рейтерс».

Он добавил, что миссия располагает достаточными количеством военных для того, чтобы «справиться с ситуацией».

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово с 1 сентября применяют «режим взаимности» по отношению к гражданам, которые на территорию Косово и Метохии въезжают с документами, выданными Республикой Сербией. Правительство Альбина Курти также ввело двухмесячный «переходный срок» для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.