Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту смерти 11-летнего мальчика, который весной получил травму при падении со скалы. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Инцидент произошёл в городе Верхней Туре. Мальчик упал на спину и получил тяжёлые травмы. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. Но в сентябре ребёнок скончался в одной из больниц Екатеринбурга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что падение мальчика со скалы специалисты расценивают как несчастный случай. Но окончательную оценку дадут сотрудники Следственного комитета. «Искренние соболезнования родным мальчика и школе, в которой он учился», — сказал полковник Горелых.