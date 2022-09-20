Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Вышел первый трейлер перезапуска ленты «Восставший из ада». Об этом сообщает портал Screen Rant.

Сенобит Цитата из трейлера к/ф «Восставший из ада» режиссёра Дэвида Брукнера

В трейлере зрителей знакомят с героиней, которая случайно призывает существ-сенобитов из древней коробки-головоломки. Выход картины намечен на 7 октября 2022 года.

Напомним, оригинальный «Восставший из ада» вышел в 1989 году. Режиссёром предстоящего перезапуска выступит Дэвид Брукнер («З/Л/О»).

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