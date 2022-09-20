Вашингтон, 20 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Вышел первый трейлер перезапуска ленты «Восставший из ада». Об этом сообщает портал Screen Rant.

Цитата из трейлера к/ф «Восставший из ада» режиссёра Дэвида Брукнера Сенобит

В трейлере зрителей знакомят с героиней, которая случайно призывает существ-сенобитов из древней коробки-головоломки. Выход картины намечен на 7 октября 2022 года.

Напомним, оригинальный «Восставший из ада» вышел в 1989 году. Режиссёром предстоящего перезапуска выступит Дэвид Брукнер («З/Л/О»).