Вашингтон, 20 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН призовет мировое сообщество противостоять специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом сообщил на брифинге 20 сентября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отвечая на вопросы журналистов, он также отметил, что Байден не планирует в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о рассмотрении возможности исключения России из числа постоянных участников Совета Безопасности. «Это не то, о чем он собирается говорить завтра», — сказал Салливан.

Напомним, выступление президента США с трибуны генассамблеи ООН ожидается в среду, 21 сентября.