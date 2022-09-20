Нижний Новгород, 20 сентября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали проект закона о запрете продажи баллончиков и зажигалок со сжиженным газом детям и подросткам. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по экономике и промышленности сегодня, 20 сентября.

Зажигалка

Авторы законодательной инициативы ссылаются на рост числа случаев токсикомании, в том числе со смертельным исходом среди несовершеннолетних граждан.

Во втором чтении законопроект дополнили новой статьей, которая запрещает гражданам предавать детям и подросткам продукцию со сжиженным углеводородным газом, а также вводит административную ответственность за нарушение этого закона.