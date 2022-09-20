Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Референдумы, которые пройдут в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в освобожденных регионах бывшей УССР, «ничего не стоят», заявил 20 сентября президент Польши Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они ничего не стоят — правда такова, что результат определит Кремль, а не голосование», — цитирует Дуду агентство Reuters.

Ранее с подобным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Москва никак не отреагировала на эти заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией пройдут с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте ранее в этом сюжете: Apache и Abrams — Польша отправляет на восток дивизию «американского типа»