Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Референдумы, которые пройдут в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в освобожденных регионах бывшей УССР, «ничего не стоят», заявил 20 сентября президент Польши Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

«Они ничего не стоят — правда такова, что результат определит Кремль, а не голосование», — цитирует Дуду агентство Reuters.

Ранее с подобным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Москва никак не отреагировала на эти заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией пройдут с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.