Анадырь, , 20:13 — REGNUM Для борьбы с лесными пожарами на Чукотке будут созданы два стационарных авиаотделения. Оба будут располагаться в Билибинском районе в райцентре и на границе с Магаданской областью в седе Омолон. Два авиаотделения будут созданы за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает информационное агентство Чукотка.

Тушение лесного пожара Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

В селе Марково Анадырского района Чукотки сформировано одно стационарное отделение. Также было принято решение о переводе авиаотделения лесной охраны с сезонного режима работы на постоянный, а также о создании аналогичной базы в селе Омолон.

Базы авиаотделения будут включать в себя административный корпус, диспетчерский пункт, жилые дома, а также технические помещения для хранения и ремонта инвентаря. Кроме того, планируется закупка мото и воздухопомп, пожарных рукавов, костюмов, ранцев и другого оборудования.

«Главная задача — увеличить охват и оперативность тушения пожаров в первые сутки с момента обнаружения. Финансирование организации авиаотделений будет за счет федерального и регионального бюджетов. Работы начнем со следующего года», — отметил Игорь Матвеенков, заместитель начальника окружного управления лесами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве, по данным на утро 20 сентября, ведутся работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади 1015 га.

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