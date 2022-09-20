20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:02 — REGNUM Палата представителей США ограничила права федерального правительства на принуждение репортеров раскрывать свои источники и другую защищенную информацию. Аналогичные ограничения были приняты и в отношении технологических компаний в попытке помешать им помогать правительству шпионить за прессой.

США. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон о защите репортеров от государственного шпионажа (PRESS Act) был представлен демократами палаты представителей, которые сослались на то, что правительственный шпионаж имел место как при республиканских, так и при демократических администрациях. Закон был быстро одобрен обеими партиями.

«За последние несколько десятилетий президентские администрации пытались пресечь утечки секретной информации в СМИ. Эти попытки предпринимались как президентами-республиканцами, так и президентами-демократами. Они пытались получить материалы журналистов, что иллюстрирует необходимость более сильной федеральной защиты журналистов и их источников», — говорится в отчете о законопроекте, подготовленном судебным комитетом палаты представителей.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Пресса нуждается в меньшей защите, а не в большей. Большинство представителей прессы стали политическими партизанами. Они должны лишиться защиты от ответственности. Их также следует сурово наказывать за разглашение секретной и конфиденциальной информации, независимо от ее источника», — уверен redryder996.

«Республиканцам лучше долго и внимательно изучать любой закон демократов. Им нельзя доверять, и обычно они замышляют недоброе. Читайте всё, включая мелкий шрифт», — советует retireddist1b.

Республиканцы и демократы DonkeyHotey

«Они хотят этого, потому что они сливают информацию, правдивую или нет, в прессу, а затем используют ее в качестве достаточного основания для того, чтобы кто-то оказался под следствием, помимо того, что пытаются очернить его с помощью анонимной утечки», — подозревает 11B3A.

«Я понимаю, где правительство может переступить свои границы, но это выглядит так, как будто оно защищает лжецов, дезинформацию, которая не соответствует действительности, например, досье о связях Трампа с Россией было полной ложью. Защищаются ли авторы этого досье, которые десятки раз ссылались на источники при общении с прессой? Они не должны быть защищены», — считает libertywastelands.

«Позор всем членам палаты представителей, проголосовавшим за этот законопроект. Если кто-то передает «секретные материалы» прессе, он должен отправиться в тюрьму за шпионаж. Если репортер передает «засекреченный материал», его также следует судить. Это законопроект для защиты преступников», — категоричен sirjefro245.

«Пресса нуждается в защите?.. большинство людей нуждаются в защите от прессы, а не наоборот», — подчеркивает Regardless77 707.

«Это бесполезное законодательство — оно создано только для того, чтобы попытаться задобрить прессу. Уже существует защита для представителей прессы, чтобы они могли защищать законные источники; я говорю «законные», потому что в наше время кто знает, что за «анонимные источники» распространяются», — объясняет usn82-88.

«Единственный, за кем шпионили, был президент Трамп, когда он был кандидатом. Это было санкционировано Обамой», — вспоминает democratcrusher260.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас нет репортеров, поэтому защита не нужна. Однако есть алармисты, активисты и осведомители», — комментирует jeffhere.

«Обама и Буш шпионили за Трампом, который ни за кем не шпионил», — считает GoodenNieval.

«ДЕМОКРАТЫ пытаются защитить своих союзников в прессе от разоблачения их лжи и клеветы. Это не что иное, как легализация сокрытия», — сердится ata028.

«Это просто защитит конгрессменов, которые сливают разведывательную информацию. У Трампа была именно такая проблема с Конгрессом демократов, который сливал все, что попадало им в руки. Были некоторые военные материалы, которые Трамп должен был держать в секрете от Конгресса по этой причине», — рассказывает Wiltis.