20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях отреагировали на известие о гибели в результате ДТП российского актера, художественного руководителя Театра имени Ф. Волкова в Ярославе Сергея Пускепалиса.

Анна Царькова, , 21:01 — REGNUM В результате ДТП погиб российский актер, художественный руководитель Театра имени Ф. Волкова в Ярославе Сергей Пускепалис. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сатурнино Херран. Автопортрет. 1918

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис…» — сообщает источник.

Произошедшее не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многие выразили соболезнования семье погибшего, добавив, что он был настоящим патриотом.

«Настоящий патриот России и талантливый актёр», — написала Olga.

«Богоугодное дело делал, Царствие Небесное…» — отреагировала Kseniа.

«Светлая память… Погиб в строю…» — пишет Marina S.

«Его нет, а Пугачёва есть, к сожалению… Светлая память. Покойся с миром», — отметил О. Н.

«Замечательный артист был. Я даже не знала, что он давно помогал Донбассу. Бог забирает хороших людей к себе», — пишет Мария Ф.

«Не могу поверить. Очень больно, словно это близкий родственник. Посмотрите фильм «Простые вещи». Спасибо, Сергей. Упокой тебя Господи!» — отреагировала Наталья П.

«Хороший артист, не чета некоторым испугавшимся», — написал Марат Г.

«Как так-то? Такой актёр классный! Почему хорошие гибнут, а какое-то мудачье здравствует и на Россию ещё гадит. Светлая память!» — пишет GS.

Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис. Сергей Терёхин

«Горе горькое. Артист! Человек! Патриот!.. Смерть выбирает Лучших и дёргает их по одному…» — добавила Марина.

«Царствие Небесное! Погиб как воин, пытаясь помочь нашим бойцам», — отреагировала Ирина.

«Вот так гибнут хорошие люди за «иллюзорные» цели, а всякие жабы сидят себе в Грязях, квакают оттуда и еще до 100 лет, поди, будут небо коптить», — не выдержала Александра.

«Обожаю его, замечательный актёр, настоящий мужик, Наш, — сразу высказался за Донбасс, когда многие так называемые русские повалили за кордон…» — отметила Екатерина.

«И Сергей Бодров — младший 20 сентября погиб, что же такое, какая черная дата! Покойтесь с миром, ребята! Без вас тяжело, вы были на правильной стороне жизни!» — написала Елена С.

«Хороший был актер и роли людей хороших играл. И патриотом был настоящим, а не временным, как некоторые. Вечная память!» — отреагировал Фирдаус.

Сергей Пускепалис Volkovteatr.ru

«Почему уходят лучшие? Так не должно быть!» — пишет Лиана.

«Человек, Патриот и Актёр. Слезы сложно сдержать… Очень нравился», — добавила Юлия.

«Царствие Небесное Сергею, Господи, прими его душу с любовью и всепрощением. Огромная утрата для нашей культуры, великолепный актёр, замечательный человек, сердечные соболезнования родным и близким. От нас ушел большой человек и большой артист, скорблю вместе с вами», — пишет Валентина Петровна.