Нижний Новгород, , 19:56 — REGNUM Заместитель финансового директора компании «Гармония» предстанет перед судом за организацию уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Налоги Chris Potter

Финансисту предъявили обвинение в нанесении государству ущерба на сумму свыше 600 млн рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, обвиняемый составлял налоговые декларации для фирмы «ЮТА-НН», в которых указывал заведомо ложные сведения о сделках с фиктивными контрагентами. Делал он это для снижения выплат по налогу на добавленную стоимость.

Отмечается, что в преступной схеме также был замешан генеральный директор компании «ЮТА-НН», которого ранее осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.