Южноуральск, Челябинская область, , 19:52 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области 46-летняя предприниматель отдана под суд за оборот более 11 тыс. пачек нелегальных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты

Общая стоимость изъятого товара составила почти 1,3 млн рублей. Табачные изделия хранились на арендованных дамой площадях в одном из магазинов и там же она их продавала. На пачках не было акцизных марок.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по факту оборота немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Ей грозит до шести лет заключения. Расследование уголовного дела уже завершено. Материалы направлены в суд.