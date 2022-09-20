Ереван, 20 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II принял главу Русской общины Нагорного Карабаха Александра Бордова.

Нагорный Карабах

Святейший Католикос передал свое благословение и молитвы русской общине Нагорного Карабаха, которая вместе с армянским народом переживает послевоенные трудности.

Глава общины от лица карабахских православных поблагодарил Святейшего за весомую поддержку в возведении храма в честь Рождества Христова — первого русского православного храма, возведённого на карабахской земле за последние сто с лишним лет.

Бордов отметил: «Определенные силы будут и дальше пытаться влиять на вековые отношения между братскими народами, между русскими и армянами. Наша духовная связь, в основе которой — христианство, вне всякого сомнения окажется выше геополитических интересов. Не стоит приуменьшать значимость нашего христианского наследия, потому что это — Свято!».

Говоря об отношениях между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II, Бордов добавил: «Это тёплое дружеское общение Святейших задаёт священнослужителям и верующим высокие ориентиры, направленные на развитие духовных связей. Постараемся, следуя этим ориентирам, приложить все усилия во имя укрепления и процветания наших церквей и народов».