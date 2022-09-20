20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 21:05 — REGNUM На полях сражения специальной военной операции появились новые виды вооружения, которые с первых же дней наводят ужас на киевских боевиков и их западных покровителей. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на вооружении России, которые некоторые телеграм-каналы считают иранскими дронами, по неподтвержденной информации, поставленными Москве Тегераном.

Эдвард Мунк. Крик

Бытует в российском сегменте Telegram и другая версия, что Россия наладила масштабное производство новых видов БПЛА, и помочь ей в этом мог Иран. Так или иначе, но прозванные в ТГ-каналах «иранскими» дроны демонстрируют свою высокую эффективность вкупе с относительной простотой в использовании, что уже начинает сказываться на попытках киевских боевиков проявлять агрессию в отношении освобожденных территорий и российских военных.

«Странные» беспилотники-камикадзе под названием «Герань» вызвали настоящую панику в [украинствующем], западном и псевдороссийком информационных сегментах. Сообщается о начале массированных атак на артиллерию [б. УССР] и ракетные установки. Появляются подтверждения уничтожения артиллерийских систем М777, самоходных установок «Акация» и других видов артиллерии», — написал телеграм-канал «Объясняет Readovka».

По мнению автора поста, применение нового вида вооружений способно повлиять на ход развития специальной военной операции, ускорив победу России. Этот тезис подтверждают даже иностранные военные эксперты, по мнению которых новые дроны могут стать важным противовесом современным системам противника, таким как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Киеву передали США.

«Смеем предположить, что в ближайшее время новых видео с весёлыми покатушками HIMARSов в дневное время по трассам [б. УССР] мы не увидим. Теперь такие перемещения становятся не совсем безопасными. Кроме того, в московские аэропорты из Ирана продолжают прилетать транспортные Ил-76 и Boeing 747. Что они везут — надеемся, всем понятно и без дополнительных объяснений», — отметил ТГ-канал.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Оптимизм относительно применения нового вооружения продемонстрировали и другие популярные каналы Telegram. По их мнению, такие меры позволят существенно облегчить выполнение поставленных перед российской армией задач.

«Выбитая дронами артиллерия врага, равно как комплексы Хаймарс, а также системы ПВО, не просто облегчит нам работу, но и увеличит потери ВСУ процентов на 50, а они у хохла и так очень большие. Нет артиллерии и ПВО — нет нормальной обороны и тем более наступления. Кавалерийским наскоком можно занять позиции и пробить оборону, удерживать их без арты — просто оттягивать время и множить смерти собственных солдат без какого-либо положительного для себя результата. Правда есть одно «но», комплексов БПЛА должно быть много, очень много. Они должны закрывать целые квадраты, а не совершать отдельные вылеты ради свободной охоты. Свободная охота, это дополнение к основной задаче», — высказал свое мнение телеграм-канал «Старше Эдды».

На серьезные проблемы вооруженных формирований киевского режима стала обращать внимание даже иностранная пресса. Например, популярное американское издание Wall Street Journal даже посвятило этой теме отдельную публикацию.

«Пишут, что только в зоне ответственности 92-й бригады [б. УССР] в результате ударов этими дронами за последние дни были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР, а перед этим еще и 155-мм буксируемую гаубицу M777 подобный дрон поразил», — сообщил телеграм-канал «Росич | Rosich».

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Преимущества дронов-камикадзе над крылатыми ракетами и другими видами высокоточного вооружения объяснил своим подписчикам телеграм-канал «МИРОТВОРЕЦ».

«Сложность противодействия в том, что дроны довольно маленькие и летают очень низко, так что ПВО [б. УССР] будет трудно их засечь. Такие системы могут использоваться Россией для уничтожения артиллерии [б. УССР], в том числе поставленных США гаубиц М777», — сообщил автор поста.

Как отмечают простые пользователи телеграм-каналов, если слухи об иранском происхождении применяемых Россией дронов верны, то США оказались в унизительном положении. Ведь одно из главных достижений американского военпрома — РСЗО HIMARS оказалось беззащитно перед атаками дешевых БПЛА, якобы произведенных страной, которую Вашингтон долгие годы называл изгоем и которая десятилетиями существовала в условиях жестких санкций.

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