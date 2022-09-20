Москва, , 19:48 — REGNUM Россия демонстрирует последовательность в движении к поставленным целям и волю в противостоянии Западу, это наносит сильнейший удар по брюссельской бюрократии и правительствам стран, активно поддерживающих фашистский режим в Киеве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 20 сентября.

Жозеп Боррель European Parliament

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза обсудили предложения о создании миссии по оказанию военной помощи киевскому режиму.

«Все министры решили продолжить помощь [киевскому режиму]. Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно», — отметил Боррель.

20 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении 23−27 сентября референдумов о возвращении в состав России.

«Проведение референдумов в ЛДНР и на других освобождённых территориях бывшей УССР, казалось бы, отодвигает тематику отношений киевского режима с ЕС на второй план, но это только внешняя видимость. Меняется ракурс рассмотрения: не столько с точки зрения того, как поступающая от ЕС поддержка сказывается на положении в Киеве и контролируемых им областях, сколько, наоборот, — как положение на территории бывшей УССР влияет на обстановку в ЕС. Это влияние будет всё более политически и морально гнетущим и материально тяжёлым.

Вот Боррель заявил, что ЕС планирует создать «миссию по оказанию военной помощи Киеву». Что это может дать? Ничего!

Приёмом освобождённых территорий под крыло России (в результатах референдумов, особенно после террора, устроенного нацистами в Харьковской области, мало кто сомневается) наша страна продемонстрирует последовательность в движении к поставленным целям и усилившуюся политическую волю в противостоянии Западу. Это сильнейший удар по брюссельской бюрократии и правительствам стран, активно поддерживающих фашистский режим в Киеве. Простые европейцы закономерно поставят вопрос ребром: вы поддерживаете тех, от кого люди бегут в Россию; вы пытались за наш счёт задавить Россию, но она ещё твёрже стоит на своём — так зачем нам политики, которые не просто впустую, но во вред Европе тратят её ресурсы и наши личные деньги?

И вот ещё что надо бы объяснить европейцам, особенно оппозиционным политикам. Киевский режим сегодня в долгах у ЕС, но ЕС и особенно главные спонсоры киевских фашистов — в заложниках у этого террористического режима. Эти долги Европе никто, никогда и ни в каком виде не отдаст; их точно не стоит множить», — отметил Михаил Демурин.

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