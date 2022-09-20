Курск, 20 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской в посёлке Тёткино (Курская область) при обстреле со стороны ВСУ, написал 20 сентября губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

Отметив, что пока о пострадавших информации нет, Старовойт сообщил, что газопровод получил повреждения и что в пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек.

Глава региона добавил, что сотрудники газовой службы ликвидируют аварию и что вся необходимая помощь жителям Тёткино будет оказана в кратчайшие сроки.