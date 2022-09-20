Москва, , 19:47 — REGNUM 29-летний фланговый атакующий защитник сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт заявил, что счастлив выступать за московское «Динамо».

Диего Лаксальт Soccer.ru

«Это моя работа — играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Меня все устраивает. Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов. Мы можем быть расстроены ситуацией в России, но надо продолжать и сосредоточиться на матчах РПЛ и Кубка России. Нас ждет много игр», — цитирует Лаксальта издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Диего Лаксальт принял участие в четырех матчах за «Динамо» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 193 минуты и получив одну желтую карточку.

За «Динамо» Лаксальт выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Милана» за 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.