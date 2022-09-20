Лондон, , 19:44 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе во вторник, 20 сентября, возобновила рост и по итогам торгов вновь поднялась выше отметки в $2000 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $2060 за тысячу кубометров, что на 9,3% выше расчётной цены предыдущего дня — $1884,6 за тысячу кубометров.

При этом чуть ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ поднималась на 9,6% и на максимуме достигала $2065 за тысячу кубометров.