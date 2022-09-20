Барселона, Испания, 20 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. 28-летний нападающий национальной сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое футболист получает в каталонской «Барселоне».

«Барселона»

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Но этого недостаточно. Меня заменяют через 60 минут, а я хочу больше. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности пользоваться этим», — цитирует Депая издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в трех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эльче». Суммарно на поле нидерландский нападающий провел 131 минуту.