Саратов, 20 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса выразил 20 сентября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорбь

«Трагическая гибель Сергея Пускепалиса — большая потеря для российской культуры. Ушёл из жизни талантливый человек, полный энергии и новых творческих планов. Его роли — это удивительное попадание в образ, пронизанные искренностью, доверием, патриотизмом», — выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам актера глава Саратовской области.

В некрологе говорится, что судьба Сергея Пускепалиса неразрывно связана с Саратовской областью. Актер является выпускником Саратовского театрального училища, больше 10 лет проработал в театре юного зрителя.

Пускепалис часто бывал в Саратове, принимал участие в качестве почетного гостя в кино- и театральных фестивалях.

Напомним, российский актер, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате дорожной аварии около 11:00 (мск) 20 сентября на 201-м км автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области.

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