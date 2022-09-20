Новая Каховка, Украина, 20 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Каховская ГЭС в Херсонской области подвергается обстрелу со стороны киевских вооружённых формирований, сообщает вечером 20 сентября администрация Каховского района в своём Telegram-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС под контролем и охраной российских военных

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая… Работает ПВО: более восьми воздушных взрывов. Под обстрелом [со стороны ВСУ] Каховская ГЭС», — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ на протяжении уже нескольких месяцев регулярно наносят удары по Новой Каховке и расположенной в нескольких километрах от города гидроэлектростанции. При обстрелах используется в том числе вооружение, поставленное Киеву западными странами.