Курск, 20 сентября 2022, 19:40 — REGNUM Жилые дома, надворные постройки и газопровод получили повреждения в результате обстрела курского приграничного посёлка Тёткино, сообщил 20 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он сообщил, что со стороны ВСУ в населённый пункт прилетело не менее 20 снарядов в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. Пострадавших нет.
Он сообщил, что на месте работают специалисты газовой службы, также ведётся подсчет ущерба.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате обстрела ВСУ ранения получила 60-летняя жительница села Волфино Глушковского района Курской области.