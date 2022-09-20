Курск, 20 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Жилые дома, надворные постройки и газопровод получили повреждения в результате обстрела курского приграничного посёлка Тёткино, сообщил 20 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Обстрел посёлка Тёткино

Он сообщил, что со стороны ВСУ в населённый пункт прилетело не менее 20 снарядов в район улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. Пострадавших нет.

«Повреждён газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек», — уточнил Старовойт.

Он сообщил, что на месте работают специалисты газовой службы, также ведётся подсчет ущерба.

Телеграм-канал Романа Старовойта Обстрел посёлка Тёткино

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате обстрела ВСУ ранения получила 60-летняя жительница села Волфино Глушковского района Курской области.