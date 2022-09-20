Москва, , 19:38 — REGNUM Телеведущий Александр Масляков вновь будет сниматься в играх КВН. Об этом 20 сентября сообщило издание «Комсомольская правда».

Владимир Масляков Цитата из видео на YouTube

По данным источника, Масляков проведёт вторую игру четвертьфинала 27 сентября 2022 года. Отмечается, что полный график съёмок с участием ведущего будет утверждён в ближайшее время.

Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков временно отошёл от работы в КВН из-за заражения коронавирусом. Впоследствии телеведущий руководил рабочим процессом КВН дистанционно.

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