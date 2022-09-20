Москва, 20 сентября 2022, 19:38 — REGNUM Телеведущий Александр Масляков вновь будет сниматься в играх КВН. Об этом 20 сентября сообщило издание «Комсомольская правда».
По данным источника, Масляков проведёт вторую игру четвертьфинала 27 сентября 2022 года. Отмечается, что полный график съёмок с участием ведущего будет утверждён в ближайшее время.
Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков временно отошёл от работы в КВН из-за заражения коронавирусом. Впоследствии телеведущий руководил рабочим процессом КВН дистанционно.
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