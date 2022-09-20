Донецк, , 19:41 — REGNUM В Донецкой Народной Республике зафиксированы новые артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.

Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ Mil.ru

Установлено, что обстрел вёлся из 152-мм гаубиц.

В частности, в 18:50 мск посёлок Яковлевка был обстрелян с направления Орловки тремя 152-мм снарядами.

Посёлок Минеральное в 18:52 подвергся обстрелу с того же направления. Боевики ВСУ выпустили по посёлку три снаряда из 152-мм гаубиц.

Информация о разрушениях и о пострадавших уточняется.

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