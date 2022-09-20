Зальцбург, Австрия, , 19:38 — REGNUM Австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» отказался отпускать в лондонский «Челси» спортивного директора Кристофа Фройнда. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте «РБ Зальцбурга».

Действующее соглашение Критофа Фройнда с «Ред Булл Зальцбургом» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Прежде появлялась информацию, что Фройнд является фаворитом на пост спортивного директора «Челси».

7 сентября Томас Тухель был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». Вместе с немецким специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

После шести сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Челси» с тремя победами и десятью набранными очками занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.