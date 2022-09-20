Москва, , 19:37 — REGNUM После возвращения республик Донбасса и регионов б. УССР в состав России наша армия будет освобождать уже не земли Донбасса, а территорию своей страны, оккупированную киевскими войсками, отметил 20 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А это значит, что у Москвы появляются новые инструменты для ведения боевых действий», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении 23−27 сентября референдумов о возвращении в состав России.

«После неудачи в Харьковской области нам важно ясно дать понять людям: больше мы никого не бросим. И никто у нас наши территории больше не отберет. В конце концов у нас с недавних пор и в Конституции прописан запрет на отчуждение земель. Сразу, конечно, просто не будет. Нас ждут очень тяжелые времена, но принимаемые меры приблизят нашу общую победу», — отметил военкор.