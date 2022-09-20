Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM В Свердловской области к 20 сентября находятся более 1700 человек, приехавших на Урал с территории б. УССР. Об этом сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет Накануне. Ru, из них более 500 проживают в пунктах временного размещения. Как отмечает замминистра социальной политики региона Алексей Сабитов, такие пункты расположены в Первоуральске, Полевском, Нижних Сергах, Екатеринбурге и Арамили.

Трудоустроиться решили 467 человек. Из них более 44% уже нашли работу. Для помощи с этим сотрудники центров занятости регулярно проводят ярмарки вакансий, а также организуют выезды на предприятия. Кроме того, в пунктах временного размещения действуют консультационные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей из ДНР и ЛНР началась в феврале. Граждане приехали в том числе и в Свердловскую область, в основном, к своим родственникам. Также в Россию эвакуировались и некоторые жители других освобождённых территорий б. УССР.