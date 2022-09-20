Улан-Батор, , 19:36 — REGNUM Центральный банк Монголии решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта. Таким образом ключевая ставка теперь составляет 12%. Об этом сообщил президент Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн.

20 000 тугриков Chinneeb

По данным Центрального банка, в августе 2022 года годовая инфляция в Монголии достигла 14,4%.

«Экономический рост был относительно высоким в первой половине года. Несмотря на некоторое ослабление пограничных ограничений, сохраняется негативное влияние на горнодобывающую и транспортную отрасли. Рост таких секторах как торговля, услуги, сельскохозяйственный сектор, ускорился во втором квартале 2022 года, превысив в первой половине этого года допандемический уровень 2019 года. Потребление домашних хозяйств росло последние три квартала подряд, стимулируя внутренний спрос. В этом году активность негорнодобывающего сектора продолжит расти и в основном будет поддерживать экономический рост», — отметил президент центрального банка.

По мнению монгольских властей, увеличение долларизации банковской системы и увеличение базовых процентных ставок на внешнем рынке создали спрос на увеличение доходности тугриков. Таким образом, в целях стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе и повышения доходности тугриков, Комитет по денежно-кредитной политике принял ряд решений по повышению директивной процентной ставки, расширению процентного коридора до доэпидемического уровня и исключению некоторых средств с внешнего рынка от расчета обязательного резерва.

Повышение ключевой ставки способствует возвращению инфляции к целевому уровню, а также соответствует политике обеспечения внутренней и внешней сбалансированности экономики, — отметил Центральный банк.