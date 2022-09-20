ЛНР, 20 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Семь мирных жителей посёлка Краснореченское (ЛНР) погибли 20 сентября в результате обстрела, который устроили бандеровские боевики, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каратели

Среди погибших — трое детей. Как рассказала сестра погибшей женщины, было два прилёта. Местный житель Николай Леонович сказал, что снарядами ВСУ разрушены два дома, в одном из которых жил учитель труда в местной школе.

«Это горе, это трагедия. Я считаю, это преступление против народа, — сказал Леонович. — Мы ни при чём, мы не воюем. Почему нас врагами считают? Мы мирные люди, мы гражданские люди».

Он добавил, что считает эти события своей личной трагедией.